Barzagli: "Ronaldo il miglior finalizzatore di tutti i tempi. Tevez era un fenomeno"

vedi letture

"C’è una chat con Bonucci, Chiellini e Buffon? Prima c’era, ora li sento privatamente. Quando scrivi a Gigi, ti può rispondere dopo una settimana". Sono le parole di Andrea Barzagli, ospite di 'Tutti pazzi per la Juve' sul canale Twitch della Juventus. L'ex difensore bianconero ha poi espresso la sua opinione su alcuni ex compagni: "In dieci anni ho tanti aneddoti, alcuni si possono raccontare, altri no. Io, Buffon e Chiellini eravamo la vecchia guardia e quindi eravamo anche i più seri. Una volta, a tavola c’era la parte italiana e la parte degli stranieri. Poi sono arrivati i sudamericani e mi sono ritrovato con tutti che parlavano spagnolo e io non capivo niente. Tevez? Uno dei giocatori con più personalità che è passato negli ultimi 10 anni alla Juve. Tra i primi tre per personalità. C’era sempre nei momenti che contavano. Come i grandi calciatori. Era un fenomeno. L’attaccante che mi ha messo più in difficoltà? Ronaldo ci ha fatto sempre gol quindi è sempre stato molto complicato con lui. Drogba anche, una forza della natura. Ronaldo? E’ il miglior finalizzatore di tutti i tempi. Ti fa gol in tutti i modi. Il record di gol dice tutto. La sua cattiveria e la sua fame sono cose incredibili".