Bayern Monaco-Lazio, in Champions arbitra Kovacs: ha già diretto Milan, Roma e Napoli

Sarà il fischietto rumeno Istvan Kovacs ad arbitrare mercoledì sera all'Allianz Arena il ritorno degli ottavi di Champions League fra Bayern Monaco e Lazio (l'andata all'Olimpico è finita 4-1 per i bavaresi). Di seguito la designazione completa:

Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU) - Ovidiu Artene (ROU)

Quarto uomo: Ovidiu Haţegan (ROU)

VAR: Pawel Gil (POL)

AVAR.: Tomasz Kwiatkowski (POL)

I precedenti - Il direttore di gara romeno non ha mai arbitrato un incontro della Lazio. In tre occasioni, invece, ha diretto squadre italiane con due vittorie (in Europa League per Milan e Roma) ed un pareggio (Genk-Napoli 0-0, fase a gironi della Champions League 2019-2020). Non sarà però la prima volta dell’arbitro classe 1984 con il Bayern - riporta il sito ufficiale binacoceleste -, il fischietto di Carei ha diretto la gara del 27 ottobre scorso dei tedeschi sul campo della Lokomotiv Mosca (1-2 il risultato finale).