Beppe Signori "graziato" da Gravina: l'ex attaccante può tornare nel mondo del calcio

Giornata di "grazia" per Giuseppe Signori: riabilitato dopo il processo scommesse, da oggi può tornare nel mondo del calcio. In mattinata, il presidente Gabriele Gravina, ha concesso la grazie in merito alla squalifica comminata nel 2011 a Beppe-gol, bandiera tra le altre di Lazio e Bologna: fu fermato per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria o rango all’interno della FIGC nell’ambito del processo calcioscommesse. Totalmente riabilitato ad inizio 2021, ora potrà, se vorrà, tornare nel mondo che ha rappresentato buona parte della sua vita.