Bereszynski torna in gruppo, lavoro individuale per Ramirez. Il report della Sampdoria

vedi letture

Sampdoria immediatamente in campo a Bogliasco in vista della sfida di sabato al “Mapei Stadium” con il Sassuolo. Chi ha giocato a Crotone ha svolto una seduta rigenerativa, mentre per tutti gli altri disponibili allenamento sul campo 1 del “Mugnaini” con circuito di attivazione, esercitazione tecnica e partite a pressione. In gruppo si è rivisto anche Bartosz Bereszynski. Parzialmente sul campo con i compagni Albin Ekdal, sessione individuale invece per Gastón Ramirez mentre Ernesto Torregrossa continua infine il proprio percorso di recupero agonistico. Domani, conclude la nota ufficiale del club, è in programma al mattino la rifinitura, quindi nel pomeriggio partenza in pullman verso Reggio Emilia.