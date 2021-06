Buffon sogna Qatar 2022, Krause sicuro: "Giocando da titolare a Parma può farcela"

Il presidente del Parma Kyle Krause nel corso dell'intervista rilasciata alla CBS ha parlato anche del sogno del neo acquisto Gigi Buffon di conquistare una maglia azzurra per il Mondiale del 2022 dicendosi sicuro che l'esperto portiere potrebbe ancora tornare in gioco: "Non solo è forte il richiamo di un ritorno del Parma per Buffon, c'è anche la possibilità di essere un titolare regolare nonostante il suo status di veterano e la possibilità di un richiamo dell'Italia per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Non posso parlare per il ct della Nazionale, ma se torna al Parma per essere titolare può farcela. Affinché ciò accada, deve rimanere al top del suo gioco per altre due stagioni. Con la sua leadership e il suo talento, sembra essere una buona scelta come uno dei portieri dell'Italia in Qatar per il 2022. Vogliamo fare tutto il possibile per metterlo in quella posizione. Poi dipende da lui e da come si comporta".