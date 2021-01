Caos Roma e toto-nomi, l'ira dei tifosi esplode sul web: "Ora paghino tutti"

vedi letture

E scatta il toto-nomi per il dopo Fonseca, anche Spalletti ter

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il derby perso malissimo e l'eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia rischiano di essere fatali per Paulo Fonseca. Cresce l'ira dei tifosi della Roma che ora chiedono a gran voce l'esonero del tecnico portoghese: ad acuire il malumore anche l'errore, definito da molti 'dilettantistico', dei sei cambi che avrebbero comunque fatto perdere la gara a tavolino alla squadra giallorossa. "Un'umiliazione in diretta nazionale - la rabbia dei tifosi sul web - E ora devono pagare tutti, allenatore e team manager". Le prossime in casa giallorossa saranno ore di riflessione, ma intanto anche sulle radio della Capitale è scattato il toto-nomi per il dopo Fonseca. Da Allegri a Sarri, passando per lo Spalletti ter: e proprio quest'ultimo sembrerebbe il nome più quotato al momento e non solo tra i tifosi. (ANSA).