Caressa: "A quanto ci risulta, i vertici arbitrali considerano insufficiente la prova di Maresca"

vedi letture

Fabio Caressa, nel corso di ’Sky Calcio Show’, rivela un retroscena relativo all’arbitraggio di Fabio Maresca in Roma-Milan: “A quanto ci risulta, la direzione di Maresca non è piaciuta per niente ai vertici arbitrali. È stata considerata insufficiente”.