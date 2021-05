Caso Giostra dei gol, il PD presenta un'interrogazione parlamentare a Draghi

Iniziativa del senatore Giacobbe e 22 parlamentari

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Continuano le iniziative per scongiurare la chiusura della trasmissione di Rai Italia "La Giostra dei Gol". Ultima in ordine di tempo è l'interrogazione parlamentare del senatore del Pd, Francesco Giacobbe, firmata da 22 parlamentari nella quale si chiede di sapere se "il Presidente del Consiglio Draghi è a conoscenza del rischio di chiusura di una trasmissione televisiva calcistica storica (La Giostra dei Gol) trasmessa dal servizio pubblico radiotelevisivo all'estero e se non consideri opportuno adottare ogni iniziativa volta a tutelare la prosecuzione di tale esperienza che appartiene al patrimonio culturale di una vastissima comunità di connazionali italiani nel mondo". "L'appello è stato lanciato dal quotidiano italiano Gente d'Italia e ci vede come Partito Democratico impegnati alla risoluzione del problema - dichiara il senatore Francesco Giacobbe - il presente e il futuro del rapporto dell'Italia con le sue collettività nel mondo passano dall'investimento in lingua e cultura, una scelta che dovrebbe vedere la RAI sulla stessa lunghezza d'onda, potenziando l'investimento e il palinsesto destinato ai nostri connazionali all'estero attraverso RAI Italia". "Credo che la tradizione calcistica italiana faccia parte della cultura nazionale italiana - continua il parlamentare - e che la decisione di chiudere il programma calcistico potrebbe rappresentare non solamente una decurtazione del palinsesto televisivo, ma una sorta di recisione del legame con la terra d'origine". L'interrogazione di Giacobbe è firmata anche da Francesco Verducci, Caterina Biti, Valeria Fedeli, Mauro Antonio Donato Laus, Vanna Iori, Mino Taricco, Tatjana Rojc, Anna Rossomando, Bruno Astorre, Alessandro Alfieri, Dario Parrini, Gianni Pittella, Luciano D'Alfonso, Daniele Manca, Vincenzo D'Arienzo, Vito Vattuone, Andrea Ferrazzi, Dario Stefano, Eugenio Comincini, Monica Cirinnà, Paola Boldrini, (ANSA).