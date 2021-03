Causio: "Mancini sta facendo un ottimo lavoro, giovani discontinui ma lui sa aspettarli"

Franco Causio ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna di Tuttosport del lavoro di Roberto Mancini come ct della Nazionale italiana: "Sta facendo un lavoro che definirei ottimo. Deve fare attenzione con i giovani che sono ovviamente discontinui ma lui sa aspettarli al momento giusto. Bisogna fare come in Francia, Spagna o Germania che danno loro fiducia anche se magari sbagliano due o tre partite. Occorre avere un po' di pazienza in più. Mi auguro che i giovani di Mancini facciano un salto di qualità".