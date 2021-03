Ceferin fa beneficenza con ex giocatori sloveni e croati. Presenti anche Boban e Simic

Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, si è unito a un cast stellare di ex giocatori sloveni e croati, che hanno disputato una partita di beneficenza a Petrinja nel fine settimana. Čeferin aveva offerto il sostegno della UEFA nell'organizzazione della partita al presidente della federazione calcistica croata, Davor Šuker, per aiutare la regione di Petrinja a seguito dei violenti terremoti che hanno colpito l'area, uccidendo sette persone lo scorso dicembre.

Il massimo organo calcistico europeo ha donato 50.000 euro alla Croce Rossa croata: "Quando ho saputo del tragico terremoto di Petrinja, ho parlato al telefono con Davor Šuker e abbiamo iniziato a discutere su come potevamo renderci utili", ha spiegato il presidente Čeferin. "La UEFA ha un programma di solidarietà per tutte le nostre Federazioni quando si verificano disastri nazionali come questo. Il calcio è sinonimo di solidarietà e amicizia, motivo per cui abbiamo deciso di organizzare questa partita. Sono contento che questo evento di beneficenza sia stato un successo". La partita, alla quale hanno preso parte anche Zvonimir Boban, Dario Simic e Darijo Srna, è terminata 2-1 per la Slovenia.