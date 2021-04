Claudio Nassi: "O capisci o fallisci"

vedi letture

Come tutti sanno, da 10 anni non vinciamo una coppa e siamo sulla strada per fare 11, dal momento che è presente solo la Roma ai quarti di Europa League. Ma non tutti sanno che i debiti toccano 2,8 miliardi, 300 milioni in più rispetto allo scorso anno e il doppio di 10 anni fa. Nella disamina che fa Iaria, sulla "rosea", dei bilanci della Serie A, soltanto Cagliari, Fiorentina e Napoli, più il retrocesso Lecce, non avevano debiti con le banche, con l'Atalanta messa ancor meglio per l'abilità sul mercato e i premi delle 2 partecipazioni in Champions. Non solo: festeggia il quinto bilancio in attivo. Il giorno dopo, Teotino torna sul tema e affonda il coltello nella piaga. E' vero che addolcisce la pillola, ricordando che anche la virtuosa Bundesliga chiude in rosso per la prima volta dopo 10 anni, con un deficit di 155 milioni, ma, alla fine, rimaniamo buoni ultimi col cerino in mano. "Non solo - aggiunge - perché si rifiuta l'ossigeno dei fondi d'investimento, oltre a brillare per l'assenza del dibattito a livello internazionale su come affrontare l'emergenza del presente e i piani per il futuro". Sperano nei contratti della tv, ma non si moltiplicano i ricavi se si gioca con San Marino e Andorra.

Quindi i debiti aumentano e non si trovano soluzioni. Eppure non dovrebbe essere impossibile. Perché non si prendono in esame l'Atalanta, l'Udinese, il Sassuolo, l'Empoli, il Cittadella e altre? Se alcune società riescono a fare calcio senza finire in rosso, è evidente che si può. Inoltre, un attento controllo della Covisoc porterebbe alla soluzione del problema. Non sei in regola? Da oggi non potrai acquistare nemmeno uno stuzzicadenti, rischieresti multe e non solo. Dal momento che troppi stranieri non hanno diritto di cittadinanza nei nostri campionati, limitiamoli! Da una vita si parla di salary cap, ma non si applica. Non capisco perché, se negli USA esiste da tempo immemore con successo. Ho letto che alcuni club spendono oltre il 75% del fatturato per gli emolumenti. E' evidente che non possono andare avanti; ma avvicinarsi al 55%, che sarebbe l'optimum, è impossibile?

I costi vanno ridotti. Le percentuali degli agenti riviste. Non si possono far uscire dal calcio 138 milioni come lo scorso anno. E non è il male minore, perché o si regolarizza la loro attività o i problemi, soprattutto per i campionati minori, aumenteranno. Senza contare che si devono migliorare D.G. e D.S., rivedere i contratti degli allenatori e tornare ad aver cura dei settori giovanili, spesso dimenticati.