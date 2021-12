Dalma Maradona: "Voglio poter entrare allo stadio. Dei 'no' di DeLa preferisco non parlare"

"In questi giorni tutti i tifosi mi chiedono perché non posso entrare nell’impianto che porta il nome della mia famiglia". Dalma Maradona, figlia dell'indimenticato Pibe de Oro, continua la propria battaglia per poter visitare lo stadio che reca il nome di suo padre: "Del presidente De Laurentiis e dei 'no' del Napoli preferisco non parlare - ha aggiunto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport -. Confido ancora comunque di poter varcare i cancelli dello stadio. Dopo il colloquio avuto giovedì con il sindaco Manfredi, che si è dimostrato disponibile, voglio essere ottimista e spero di poter filmare quel luogo magico dove papà fece felice una città intera, un popolo che lo porta nel cuore. Comunque sia, nessuno potrà più intaccare il mio amore per Napoli".