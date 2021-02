Diritti tv, resta l'impasse Sky e Dazn. La situazione tra offerte e nuove astensioni

La partita dei diritti tv e l’ingresso dei fondi nella costituenda media company per commercializzare i diritti tv si ingarbugliano fino a provocare la paralisi nella Lega. Il muro contro muro fra il partito dei club, che spingono per assegnare i diritti tv a Dazn, e l’asse delle società, che premono per risolvere prima la questione legata all’epocale svolta dell’accesso dei fondi alla governance della Lega - sottolinea il Corriere della Sera - ha prodotto ieri l’ennesima fumata grigia. Su input del presidente Dal Pino le 20 società hanno votato sull’assegnazione dei diritti tv, attribuendo 11 preferenze a Dazn (Juve, Inter, Milan, Lazio, Napoli, Verona, Udinese, Atalanta, Fiorentina, Parma e Cagliari) e raccogliendo nove astensioni. Non ha raccolto preferenze Sky che dopo 17 anni di dominio ha presentato un’offerta più bassa rispetto a quella da Dazn: 750 milioni per i pacchetti della piattaforma satellitare, a cui aggiungere i 110 di Eleven Sport per realizzare il canale ott della Lega.

Alla prossima - Le lettere di Sky, che ha adombrato un accordo anticoncorrenziale fra Dazn e Tim oppure promettendo il versamento immediato dell’ammontare di metà del dovuto del prossimo anno in caso di successo, non hanno contribuito a rasserenare il clima (Agnelli ha rilevato che le mail inviate ad asta chiusa non sono da prendere in considerazione). Di certo ci sono ancora aspetti tecnici e legali da chiarire: così, ogni discussione è stata rimandata alla prossima settimana quando la assemblea discuterà anche dei fondi.