Due ex arbitri d'eccezione per il corso da futuri DS di ADiCoSP e LUM: Rocchi e Di Liberatore

Si è svolto questa mattina l'incontro tra i futuri Ds attualmente prendenti parte al Corso organizzato dall'Università LUM-Giuseppe Degennaro con la collaborazione di ADiCoSP (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi) e due ex arbitri di eccezione, Gianluca Rocchi, attualmente Consulente delle relazioni istituzionali della Can in materia di Var, ed Elenito Di Liberatore, componente della Commissione CAN C.

Questo il comunicato:

"Gianluca Rocchi ed Elenito Di Liberatore prenderanno per mano i corsisti e li porteranno dentro il regolamento del calcio. Sarà, per questo, una lectio magistralis quella in programma, lunedì mattina 31 maggio 2021, per gli iscritti alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Management delle Società Calcistiche dell'Università LUM, in collaborazione con l'ADICOSP. E' in questa aula virtuale della LUM che si ricompone un sodalizio che, a livello internazionale, ha partecipato, nell'ultimo quinquennio, alle maggiori gare nazionali e internazionali, dalle competizioni europee (Champions e Europa League) ai Giochi Olimpici, dai Mondiali Giovanili 2017 alla Supercoppa Uefa 2017 fino alla partecipazione ai Mondiali di Russia del 2018 come arbitro ed assistente/Avar, raggiungendo record di presenze sui campi. Oggi le due star arbitrali italiane, terminata la carriera sul campo per limiti di età, sono passate a ruoli dirigenziali, Relazioni Istituzionali Aia e Project Manager Var Serie B per Rocchi e Vicedesignatore Arbitrale della Lega Pro per Di Liberatore.

La lezione sarà incentrata sulla presentazione agli aspiranti ds - che al termine del Corso avranno accesso diretto all'esame di abilitazione della FIGC - delle principali normative regolamentari, con l'uso di supporti tecnologici e la presentazione di casi di specie. Per consentire la maggiore condivisione del contenuto della lezione a beneficio degli addetti ai lavori calcistici, la lezione (ore 9.00-12.00) sarà proposta in streaming sulla pagina Facebook del Corso LUM (LUM Management del calcio ) grazie alla collaborazione dell’Aia che patrocina il Corso universitario unitamente alla Lega di Serie B, alla Lega Pro ed all'AIC".

Ricordiamo che il corso, patrocinato della Lega Serie B, della Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), è riconosciuto dalla FIGC quale titolo di accesso diretto all’esame di abilitazione per il ruolo di Direttore Sportivo.