Escono insieme dal commissariato e fa un video con Bartomeu: "Era fresco ed elegante"

Il suo video è diventato virale in pochissime ore e ha superato il milione di visualizzazioni. Si chiama Mohamed ed è il giovane che ha condividiso un breve filmato in cui chiede a Josep Maria Bartomeu all'uscita dalla stazione di polizia in cui entrambi avevano trascorso la notte tra lunedì e martedì. Il ragazzo ha raccontato a Onda Cero: "Non sapevo che fosse lì quando sono arrivato. Quando sono uscito dalla mia cella e sono andato a farmi restituire le mie cose, ho visto due persone vestite in modo elegante. Ho chiesto a Bartomeu di fare un video e una foto, sembrava più fresco che mai, con la giacca e la camicia ben stirate".