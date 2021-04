Europa League, le partite in programma per oggi

Oggi si torna in campo per disputare il ritorno dei quarti di finale di Europa League. In campo per le italiane rimane sola la Roma che gioca contro i lancieri dell'Ajax. Ecco il programma completo.

Le partite in programma:

21:00 Manchester Utd-Granada

21:00 Roma-Ajax

21:00 Slavia Praga-Arsenal

21:00 Villarreal-Din. Zagabria