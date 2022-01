Fabio Ravezzani: "Dybala che non esulta non ha chiaro il concetto di Capitano"

Il direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani ha scritto in un tweet il suo pensiero riguardo la mancata esultanza di Paulo Dybala in occasione del primo gol della Juventus contro l'Udinese (partita finita poi 2-0 per i bianconeri di Torino), ecco quanto evidenziato da TMW:

Dybala che segna, non esulta e guarda truce verso la tribuna dimostra di non avere la più pallida idea di come si deve comportare un capitano. Prima c’è la squadra, poi i suoi problemi. Da affrontare rigorosamente in privato e non in pubblico.

Che poi Arrivabene con Dybala si sia mosso come il famoso elefante nella famosissima cristalleria, non c’è alcun dubbio.