Fiorentina, Rocco Commisso si è vaccinato contro il Covid-19 negli Stati Uniti

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è vaccinato contro il Covid-19. Come testimonia il profilo Twitter della Fiorentina il patron viola, a 71 anni, ha ricevuto la sua dose di vaccino negli Stati Uniti.

After 60 million vaccines, Rocco, at 71 years old, gets vaccinated in the USA 🇺🇸💜 pic.twitter.com/gnqEsaCezr

— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 21, 2021