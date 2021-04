Futuro Donnarumma, Ordine: "Raiola sfrutta la Juve, senza soldi come tutte le squadre"

“Se il tormentone Gigio è l’emblema di un calcio che sfiducia se stesso”. Dalle pagine de Il Giornale, Franco Ordine analizza la situazione legata al futuro di Gianluigi Donnarumma, emblematico di un pallone in difficoltà economica e che anche per questo è arrivato alla sfiducia di sette club nei confronti di Dal Pino: “L’agente sfrutta la Juve, senza soldi come tutte le squadre. Anziché precipitarsi alla firma col Milan, Raiola traccheggia e fa visita alla Juve per accreditare l’ipotesi di una trattativa che non trova riscontro dalle fonti accreditate né dai conti del club”.