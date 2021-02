Garlando (Gazzetta): "Ma visto un Milan così molle. Disparità di trattamento fra Pirlo e Gattuso"

"La caduta degli Dei". Inizia così il fondo di Luigi Garlando sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. "È stato il sabato nero di Pioli e Pirlo: il Milan è stato preso a pallate da uno Spezia favoloro, a Napoli è caduta la Juventus dei 9 scudetti. . Mai visto quest’anno un Diavolo così molle e senza fame. Neppure contro la Juve, con 7 assenti, è stato messo sotto così. Prima trasferta senza gol dopo 26 di fila; 0 tiri in porta come non succedeva dall’agosto ‘19. Blackout totale. Compreso Ibra".

Spazio quindi all'analisi di Napoli-Juventus: "Pirlo si compiace molto dei suoi clean sheet e di un certo esibizionismo tattico, ma fatica a sfruttare l’enorme potenziale offensivo a disposizione. Con 41 gol la Juve di CR7 ha il 6° attacco del campionato, 10 meno dell’Inter. E ora consideriamo la distanza di Pirlo da Gattuso: 2 punti. Assurdo se paragoniamo i trattamenti riservati ai due amici. Apertura di credito e sostegno incondizionato per Andrea. Rino, che ha giocato quasi sempre senza attacco e anche ieri aveva i due centrali difensivi di riserva, messo in dubbio, mai protetto e rosolato in una piazza che gli ha rimproverato anche la pescheria".