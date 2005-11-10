Ufficiale Inter, il giovane Dilan Zarate torna in Spagna: si trasferisce al Cadice

L’Inter ha comunicato ufficialmente la cessione di Dilan Zárate al Cadiz CF. Il centrocampista spagnolo classe 2007 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore della società andalusa e contro-opzione per il club nerazzurro.

Per Zárate si tratta del ritorno in Spagna, dove ha svolto buona parte del proprio percorso giovanile. Nato a Cartagena de Indias il 1° agosto 2007, il centrocampista è cresciuto nei settori giovanili del Cornellà e del Girona, prima di essere acquistato dall’Inter nel 2023, quando aveva appena 16 anni.

Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della formazione Primavera nerazzurra: il suo bilancio è stato di sette gol e due assist, ai quali si aggiungono le prestazioni offerte in Youth League, competizione nella quale l’Inter è arrivata a un passo dalle semifinali.