Inter, i Moratti pronti a entrare in Interspac: "Ci informeremo bene sull'azionariato popolare"

vedi letture

Intercettata dall'agenzia Dire, Milly Moratti, moglie di Massimo, ex patron nerazzurro, ha ammesso che "stiamo pensando a partecipare a Interspac". Milly ha poi aggiunto: "Ci informeremo bene perché vogliamo capire come l'Italia si comporta con l'azionariato popolare". Poi, ha continuato: "Per noi l'Inter è sempre stato un modo per relazionarsi con la gente. Quando Massimo era arrivato avevamo anche pensato all'azionariato", ma allora "le leggi italiane erano così svantaggiose che era difficile poi andare avanti col Cda".