Interspac, il progetto torna in auge: "Vogliamo anche Moratti". L'ex patron nerazzurro apre

vedi letture

Torna in auge il progetto dei tifosi vip per portare l'Inter sempre più in alto. Come scrive questa mattina La Repubblica, è infatti di nuovo attuale in casa nerazzurra l'idea dell'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, e di altri 15 soci di provare a entrare con Interspac all'interno del capitale del club.

Il medesimo quotidiano riporta in merito alcune dichiarazioni dell'ex presidente Rai, Roberto Zaccaria: "Il tempo stringe e non abbiamo l'illusione di trovare soldi a sufficienza per rilevare il club. Vogliamo fare la nostra parte, avviando un progetto di fundraising per aiutare l'Inter a continuare a essere grande. Coinvolgeremo interisti celebri, da Valentino Rossi all'architetto Stefano Boeri, da Roberto Vecchioni a Paolo Bonolis, fino a Fabio Fognini e Fiorello. Poi apriremo una sottoscrizione ampia tra i tifosi, come succede al Real Madrid o al Bayern Monaco. Ovviamente, saremmo felicissimi se con noi ci fossero Marco Tronchetti Provera e Massimo Moratti", le sue parole. Con Moratti in persona che ha già fatto sapere di essere pronto ad ascoltare attentamente un'eventuale proposta.