L'aneddoto di Don Ciotti: "La Juventus mi regalò sette mucche. Ispirato da Boniperti"

vedi letture

Intervistato dal Corriere della Sera, Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, che aiuta i tossicodipendenti, e dell'Associazione Libera, contro i soprusi delle mafie, ricorda un curioso aneddoto che lo ha legato alla Juventus: "Sapevo che Boniperti aveva chiesto in premio alla sua società, per ogni gol segnato, una mucca gravida. Da uomo lungimirante e intelligente non voleva investire in attività finanziarie, ma nell’agricoltura. Allora contattai la squadra tramite Gian Paolo Ormezzano e proposi un patto: ci avrebbero donato una mucca per ogni scudetto vinto. Bene, la Juve vinse sette dei dieci campionati successivi. Ero felice anche perché io sono tifoso juventino".