L'ex Bayern Fink: "Gara con la Lazio sembra già decisa ma in Champions niente è scontato"

Thorsten Fink, 236 presenze e 9 reti con il Bayern Monaco, ha parlato al sito ufficiale della Lazio in vista della gara di Champions League in programma per domani all'Allianz Arena.

Domani Bayern Monaco-Lazio: qualificazione già decisa oppure ancora aperta a sorprese?

"Certo, la partita può sembrare decisa, visto il risultato dell'andata e la differenza di valori tra le due squadre. In Champions League però bisogna sempre stare attenti, nessuna gara è scontata dall'inizio e la storia lo dimostra".

Il Bayern Monaco farà riposare qualche titolare?

"Credo che Flick farà almeno due cambi, rispetto alla formazione dell'andata. La rosa dei tedeschi ha talmente tanta qualità che, anche cambiando qualche pedina, il livello rimane sempre elevato. Il Bayern Monaco sicuramente vorrà vincere anche questa partita per mantenere intatto il suo blasone in Europa e mandare un segnale a tutte le altre squadre".

I tedeschi rimangono i favoriti per la vittoria finale?

"Il Bayern Monaco può sempre vincere la Champions League. Ovviamente però dipenderà da come sarà lo stato di forma della squadra e da quanti giocatori saranno disponibili, la Champions è spesso decisa dai dettagli. Se tutto andrà come previsto però, mi aspetto un Bayern protagonista fino all'ultimo".