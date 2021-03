L'Italia Under 21 e l'ennesimo rosso: doppio giallo a Marchizza. Out ai quarti dell'Europeo

Un altro cartellino rosso, il quinto in tre partite, e un altro giocatore che non sarà a disposizione di Paolo Nicolato ai quarti di finale dell'Europeo Under 21. Con la qualificazione ormai in cassaforte, grazie al 4-0 contro la Slovenia, Riccardo Marchizza è stato infatti espulso poco fa per un doppio cartellino giallo. A giugno, quando inizierà la fase a eliminazione diretta, il difensore sarà dunque squalificato.