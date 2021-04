"La Superlega è una buona idea e rivoluzionerà il calcio". Ma i messaggi su Twitter sono dei bot

vedi letture

"La Superlega è una buona idea e rivoluzionerà il calcio". Questo il messaggio che nelle ultime ore dilaga su Twitter, ma si tratta davvero di messaggi da utenti reali o degli ormai famosi bot, che in automatico rilanciano i messaggi sui social? È questo l'interrogativo che si pone Rob Harris giornalissta di The Associated Press.