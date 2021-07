Lapadula protagonista in Copa America col Perù. Anche la Lega B lo elogia sui social

L'attaccante del Benevento Gianluca Lapadula è uno dei grandi protagonisti della Copa America con la maglia del suo Perù. Il classe '90 nella nottata ha infatti segnato una doppietta contro il Paraguay contribuendo alla vittoria sul Paraguay, arrivata ai rigori, e all'approdo in semifinale. Prestazioni che stanno rendendo Lapadula sempre più idolo in patria e che hanno portato anche la Lega B a elogiarlo sui social:

"Gianluca Lapadula sempre più idolo in Perù, che sconfigge ai rigori il Paraguay e approda in semifinale di Copa América.

Per l'attaccante ora in forza al Benevento Calcio, si contano 49 presenze in cadetteria tra Pescara e Cesena condite da 27 reti e 13 assist".