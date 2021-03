Lapo Elkann "spinge" la Juve: "Finalmente è squadra: Porto battibile se gioca come sabato"

Anche Lapo Elkann, cugino di Andrea Agnelli e grande tifoso della Juventus, ha voluto "spingere" la sua Juve nel giorno decisivo per il passaggio ai quarti di Champions. Stasera c'è la sfida al Porto: "Mi auguro che la squadra ce la faccia e vada più lontano possibile. Auspico che giochino come contro la Lazio. Ho guardato la partita contro la squadra di Simone Inzaghi, orgoglioso di essere bianconero. Ho rivisto la Juve grintosa e dinamica. Se mettono in campo la stessa caparbietà e la stessa cattiveria viste nel match con i biancocelesti hanno tutte le possibilità di battere il Porto e di passare il turno. Ma serve proprio che mostrino quella voglia di combattere che ha travolto la Lazio. Chiesa l'emblema della squadra? Sì, lui come Morata e tanti altri. Finalmente è di nuovo squadra, la Juve", ha detto a Tuttosport.