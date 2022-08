Le immagini del primo allenamento di Ndombele col Napoli. Alle 15 la conferenza di Spalletti

Primo allenamento in gruppo per Tanguy Ndombele con la maglia del Napoli. Il centrocampista francese, arrivato ufficialmente ieri dopo l'annuncio di De Laurentiis, si appresta ad iniziare la sua nuova avventura in azzurro. Ecco le immagini dai profili social del club, in attesa che alle 15 il tecnico Luciano Spalletti in conferenza (segui su TMW il live testuale) dia indicazioni sullo stato di forma del giocatore.