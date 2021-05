live Coronavirus, finale Champions con 12mila tifosi. Coppa Italia al Mapei col pubblico, le info

16.05 - Euro 2020, la Spagna giocherà a Siviglia: si potranno ospitare 16.000 spettatori a La Cartuja - Il Governo spagnolo ha autorizzato il ritorno del pubblico negli stadi in determinate regioni. Il Ministro dell'Interno ha rivelato oggi che lo stadio La Cartuja di Siviglia potrà ospitare fino a 16.000 tifosi nelle partite del girone dell'Europeo. La Spagna giocherà tre gare nella città andalusa: il 14 giugno contro la Svezia, il 19 contro la Polonia e il 23 contro la Slovacchia.

13.50 - Finale Coppa Italia, torna il pubblico. De Siervo: "App e tamponi, ecco come accedere al Mapei" - Questa mattina a Reggio Emilia, presso la Sala del Tricolore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium, impianto del Sassuolo. Fra gli altri, è intervenuto l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo, che ha parlato così dell'apertura degli spalti: "Ci sarà il ritorno del pubblico, lo faremo attraverso una app che si chiama Mitiga, dove sarà possibile caricare e registrare il proprio biglietto, sarà necessario il tampone entro 48 ore, sarà una prova generale per il futuro. Come sarà possibile accedere allo stadio? Sui biglietti posso dire che i club stanno definendo un protocollo, è una facoltà dei club poi su come effettuarlo, ma è una scelta già compiuta. Non verranno regalati ma verranno messi in vendita, poi i club decideranno come". Clicca qui per la news completa.

12.51 - Champions, la UEFA cambia la sede della finale: Man City-Chelsea a Porto. Con 12mila tifosi - Per il secondo anno consecutivo, Istanbul si vede togliere la finale di Champions League. La UEFA ha comunicato in questi minuti la nuova sede dell'atto conclusivo del massimo torneo continentale: sarà nuovamente in Portogallo, ma se l'anno scorso la sede scelta fu Lisbona, stavolta si giocherà a Porto, all'Estádio do Dragão. Partita aperta a un numero limitato di spettatori: sarà consentito l'accesso a un massimo di 6mila sostenitori per ciascuna squadra.

11.40 - Lukaku, festa abusiva in hotel con Hakimi, Perisic e Young. Blitz dei Carabinieri, 24 multati - I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano in un hotel del centro dove, in un sala eventi, era in corso il compleanno del calciatore dell'Inter Romelu Lukaku. Il giocatore era con altre 23 persone che saranno sanzionate per violazione della normativa anti Covid. Tra loro anche altri calciatori dell'Inter: Hakimi, Young e Perisic. Clicca qui per la news completa.

GIOVEDÌ 13 MAGGIO

23.13 - Cominciata distribuzione di altre 2,1 milioni dosi - Sono complessivamente circa 3 milioni le dosi di vaccino in arrivo entro la fine di questa settimana. Stamattina è iniziata la distribuzione di circa 2,1 milioni di Pfizer. Le consegne alle strutture designate alle Regioni si concluderanno sempre oggi. Domani è previsto l'afflusso di oltre 170 mila dosi di Janssen all'hub nazionale vaccini della Difesa, dove entro la fine di questa settimana arriveranno anche circa 360 mila dosi di Vaxzevria e oltre 390 mila di Moderna: lo rivela Sky.

20.34 - In Germania vaccinato un terzo della popolazione - Almeno una prima dose di vaccino anti-Covid è stata somministrata a circa un terzo della popolazione tedesca. Lo riferisce il Robert Koch Institut, ossia il centro epidemiologico nazionale, secondo cui il 33,3% degli abitanti della Germania ha ottenuto il vaccino, mentre è del 9,6% la quota di coloro che hanno avuto un'immunizzazione completa.

18.26 - Vaccini, CTS valuta AstraZeneca per fascia 50-60 - Il ministero della Salute ha chiesto al CTS di valutare la possibilità di estendere il vaccino di AstraZeneca alla fascia 50-60 anni. Secondo l'ANSA, gli esperti al momento non hanno formulato alcun parere e hanno chiesto al Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo di avere i dati relativi a quanti sono i soggetti ancora da vaccinare in quella fascia d'età.

17.28 - I dati della pandemia in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 306.744 tamponi e individuati 7.852 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 352.422, 11.437 in meno in rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 262 persone affette da Coronavirus per un totale di 123.544 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 352.422(-11.437)

Deceduti: 123.544 (+262)

Dimessi/Guariti: 3.655.112 (+19.023)

Ricoverati: 16.272 (-721) di cui in Terapia Intensiva: 1.992 (-64)

Tamponi: 61.820.196 (+306.744)

Totale casi: 4.131.078 (+7.852, +0,19%)



16.18 - Roland Garros: fino a 8 giugno 5.388 spettatori, poi 13.146 - Il Roland Garros edizione 2021 potrà accogliere fino a 5.388 spettatori al giorno fino all'8 giugno compreso, poi fino a 13.146 a partire dal 9 giugno grazie al piano del governo di aumentare il tetto degli spettatori consentiti al 65% della capienza: lo ha annunciato oggi la direttrice generale della Federtennis francese, Amelie Oudea-Castera

13.40 - Costa (Sottosegretario Salute) in pressing: "Ultima di A col pubblico? Farò il possibile" - A piccoli passi verso un graduale ritorno alla normalità, che nel mondo del calcio significa anche stadi aperti al pubblico. Intervenuto a Sky Tg24, il sottosegretario alla Sanità Andrea Costa ha così parlato della possibile riapertura degli stadi ai tifosi: "Farò il possibile perché l'ultima giornata di campionato di Serie A si possa giocare con il pubblico, anche per una questione di sicurezza. Siamo in un percorso di riaperture, i dati ogni giorno sono in miglioramento. Ogni giorno aumentano i vaccinati nel nostro Paese. Bisogna guardare al futuro con speranza. Il piano vaccinale va bene, somministriamo circa 15 milioni di dosi al mese. Credo che nel mese di luglio ci sarà un quadro positivo, con un buon grado di immunizzazione", ha affermato Andrea Costa.

09.46 - Locatelli: “Ci sono margini per slittamento coprifuoco” - "Credo che ci sia il margine per uno slittamento dell'orario di restrizione degli spostamenti. Se saranno le 23 o le 24 è una scelta che spetta alla politica". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità. "L'Italia è nei primi 10 Paesi al mondo per numero di dosi somministrate. non è necessario sbilanciarsi sui numeri che rischiano di creare aspettative che se non venissero raggiunte provocherebbero solo sconcerto. Il principio deve essere il più possibile nel minor tempo possibile".

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO

23.43 - Pressing su coprifuoco e riaperture, Draghi decide lunedì - Già dal monitoraggio della prossima settimana potrebbero cambiare i parametri che definiscono i colori delle regioni, a partire dall'Rt, ma non c'è ancora l'accordo nella maggioranza su coprifuoco e riaperture, con il centrodestra in pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare il tutti a casa alle 22. L'asse LeU-Pd, invece, ribadisce la necessità di mantenere una linea di prudenza e gradualità nelle scelte in modo che le riaperture siano irreversibili, come lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi ha più volte ribadito. Il risultato è che la cabina di regia politica per il 'tagliando' alle misure in vigore, che Lega, Forza Italia e Iv volevano entro questa settimana, è stata fissata dal premier lunedì ed è probabile che l'unica decisione che verrà presa è il posticipo del coprifuoco alle 23.

21.01 - Costa: "Valutare riapertura stadi almeno ultima di A" - "Mi auguro che si prenda in considerazione di riaprire gli stadi almeno per l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Sono più facilmente controllabili alcune migliaia di persone all'interno di uno stadio che decine di migliaia di tifosi in una piazza pubblica o per le vie della città. L'esempio critico dei festeggiamenti in piazza a Milano per la vittoria dello scudetto dell'Inter ce lo dimostra. Non possiamo permetterci di fare passi falsi e rovinare quanto fatto fino ad ora per contenere la diffusione della pandemia". Così in una nota il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

18.10 - Protezione Civile, il bollettino: 6.946 nuovi contagiati (-9.811 positivi rispetto a ieri). 251 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 286.428 tamponi e individuati 6.946 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 363.859, 9.811 in meno in rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 251 persone affette da Coronavirus per un totale di 123.282 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 363.859 (-9.811)

Deceduti: 123.282 (+251)

Dimessi/Guariti: 3.636.089 (+16.503)

Ricoverati: 16.993 (-592)

di cui in Terapia Intensiva: 2.056 (-102)

Tamponi: 61.513.452 (+286.428)

Totale casi: 4.123.230 (+6.946, +0,17%)

15.45 - Tokyo 2020, domani si vaccina la squadra di volley femminile - Domani alle 14 la Nazionale femminile di pallavolo sarà sottoposta alla somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid, in vista dei giochi olimpici di Tokyo. Il gruppo, guidato dal tecnico Davide Mazzanti, si trasferirà dal ritiro di Cavalese nell'hub vaccinale di palazzo delle Scintille, a Milano.

12.03 - Costa ipotizza allentamento del coprifuoco- "Sul coprifuoco sono convinto che già da questo lunedì ci possano essere le condizioni per un allentamento del coprifuoco": lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Rai Radio 1. "Oggi ci sono assolutamente le condizioni - ha aggiunto - i dati della pandemia sono buoni come quelli del piano vaccinale".

9.08 - Zero decessi in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord - Ieri sono stati annunciati zero decessi per coronavirus in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Quattro vittime sono state segnalate in Galles. Lo ha riferito la BBC, nel giorno in cui in tutto il Regno Unito il livello d'allerta è stato abbassato dal livello 4 al livello 3.

MARTEDÌ 11 MAGGIO

23.05 - La sede della finale di Champions League a rischio cambio - Secondo quanto riportato da Sky Sports la finale tutta inglese fra Manchester City e Chelsea potrebbe portare la UEFA a optare per Wembley, anche per motivi di sicurezza legati agli spostamenti che ridurrebbero al minimo la possibilità di contagio da Covid-19. Il Governo del Regno Unito per questo motivo si incontrerà con la UEFA e la FA per discutere della situazione e una decisione potrebbe essere presa domani. Non è da scartare un atto conclusivo nuovamente a Lisbona, come un anno fa. Ricordiamo che la sede originale prescelta è Istanbul, che avrebbe già dovuto ospitare l'edizione 2019/20.

22.22 - Tokyo 2020, Bach rinvia la visita al Giappone - La visita del presidente del Comitato Olimpico internazionale, Thomas Bach, in programma a metà maggio in Giappone, è stata ufficialmente posticipata. Lo ha riferito il comitato organizzatore, indicando come motivo l'estensione fino al 31 maggio dello stato di emergenza nella capitale e in altre 13 prefetture del Paese, e l'ascesa dei contagi di Covid.

21.40 - Vaccini anti-Covid, al via prenotazioni per gli over 50 - Oggi, lunedì 10 maggio, su disposizione del commissario straordinario all’emergenza Figliuolo sono partite in Italia le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia d’età tra 50 e 59 anni. In alcune regioni si è registrato un boom di prenotazioni, altre sono più indietro e si comincerà tra qualche giorno.

20.23 - Domani mattina cabina regia a Palazzo Chigi - Domani alle 11:30 è prevista a Palazzo Chigi la cabina di regia con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sulla situazione Covid.

18.55 - Prima dose di vaccino per Fabio Cannavaro - L'allenatore del Guangzhou FC, club che milita in Chinese Super League, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino cinese contro il Covid-19. A svelarlo è stato lo stesso campione del mondo del 2006 tramite i propri profili social: "Finalmente prima dose del vaccino fatto! Grazie Cina!", ha scritto Cannavaro.

17.43 - I numeri della pandemia in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 130.000 tamponi e individuati 5.077 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 373.670, 10.184 in meno in rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 198 persone affette da Coronavirus per un totale di 123.031 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 373.670 (-10.184)

Deceduti: 123.031 (+198)

Dimessi/Guariti: 3.619.586 (+15.063)

Ricoverati: 17.585 (-27) di cui in Terapia Intensiva: 2.158 (-34)

Tamponi: 61.227.024 (+130.000)

Totale casi: 4.116.287 (+5.077, +0,12%)