Lutto nel mondo del calcio: si è spento Luis Del Sol. Giocò per Juventus e Roma

E' stato 'leggenda' Betis, primo spagnolo a giocare nella Juve

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Luis Del Sol, ex calciatore 'leggenda' del Betis Siviglia, ma anche protagonista con le maglie del Real Madrid, della Juventus e della Roma, è morto oggi all'età di 86 anni. Ne ha dato notizia sui propri social il Betis, poco dopo l'annuncio è stato dato anche dal Real Madrid. Al Betis da quando aveva 16 anni, e in prima squadra dalla stagione 1954-'55, dopo alcuni anni nella squadra andalusa, giocando sempre da centrocampista, era passato al Real Madrid con cui aveva vinto due titoli della Liga, una Coppa dei campioni, una Intercontinentale e una coppa nazionale. Successivamente si era trasferito alla Juventus diventando il primo spagnolo a vestire la maglia bianconera, con cui aveva vinto lo scudetto. Nell'estate del 1970 era passato alla Roma, con Bob Vieri e Zigoni, nell'ambito dell'affare che portò Capello, Spinosi e Landini alla Juve. Nel 1972-73 il ritorno al Betis per chiudere la carriera nella squadra del cuore, della quale in tre occasioni è stato anche allenatore. 16 le presenze e 3 i gol con la maglia della Spagna, con cui vinse gli Europei del 1964. (ANSA).