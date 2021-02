Marani: "È finita la ricreazione. Qualcuno non aveva capito cosa volesse dire giocare nella Juve"

“È finita la ricreazione”. Così Matteo Marani, giornalista di Sky, commenta il momento della Juventus dopo il 2-0 alla Roma: “Ci sono voluti dei mesi di adattamento. Secondo me qualcuno aveva capito male come si sta alla Juve e qualche senatore gliel’ha spiegato. Non mollano mai, secondo me era mancato molto; forse era anche normale quando vinci e arriva un nuovo allenatore”.