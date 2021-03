Marani e il flirt tra Juric e il Napoli: "Un profilo alla De Laurentiis e pronto al grande salto"

Negli ultimi giorni è stato fortemente accostato il nome di Ivan Juric alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Una voce arrivata anche nella conferenza stampa della vigilia, commentata dall'allenatore stesso. Ne parla anche Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, nel pre-partita di Sassuolo-Hellas Verona: "Juric va sempre avanti senza lamentarsi e i risultati sono tutti dalla sua. Se azzecca anche Lasagna a quel punto Juric avrà la patente per andare al Napoli. Se ne sta parlando molto e io mi metto nei panni di un presidente come De Laurentiis: un allenatore che al primo anno di A col Verona ha fatto 70 milioni di plusvalenze, se io fossi un presidente che conta molto sul calcio e sulla valorizzazione dei giovani io un pensierino ce lo faccio. E' pronto per il salto in una grande piazza".

