Marcolin: "Se la Lazio vince con l'Inter può puntare allo scudetto. Luis Alberto decisivo"

Intervistato da Il Messaggero, l'ex Lazio Dario Marcolin parla della stagione dei biancocelesti a pochi giorni dalla sfida di San Siro con l'Inter: "La Lazio può fare risultato a San Siro, è la squadra che più di tutte può mettere in difficoltà la corazzata di Conte. L Lazio è capace di volare e sorprendere tanti, fino alla fine. A quel punto l'entusiasmo e la consapevolezza faranno la differenza. Mancano tante partite, ma per la Champions, se continua così, non ci saranno problemi. E credo che la Lazio possa aspirare a qualcosa di più".

Differenze con l'Inter?

"I nerazzurri sono più leggibili come squadra, i biancocelesti più imprevedibili. Le difese di equivalgono, l'attacco pure. La differenze la fa il centrocampo e la Lazio può contare su Luis Alberto. Lui può decidere la gara. L'Inter non ce l'ha uno cosa, anzi, in Italia direi che nessuno ce l'ha".