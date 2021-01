Marocchi: "Juve costretta a rincorrere, ma le vittorie contro Barça e Milan danno spinta"

Giancarlo Marocchi, presente negli studi di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Sassuolo, ha parlato del momento della squadra di Pirlo: "Andrea ha preso possesso fin dall'inizio della situazione. Poi è successo che alcune sue idee ancora non si siano trasferite in campo. CI sono stati solo troppi pareggi in fin dei conti, ma la squadra ha dato due segnali importantissimi: contro il Barcellona e contro il Milan. In questa rincorsa, il ricordo di queste due partite deve dare una bella spinta".