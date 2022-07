Milan, domani un "test Champions" contro il Marsiglia: al Velodrome sono attese 60.000 persone

Quello di domani sera, per il Milan, sarà anche un test Champions. E non solo perché il Marsiglia parteciperà alla massima competizione continentale, ma pure perché - sottolinea il Corriere dello Sport - i rossoneri troveranno un ambiente particolarmente caldo: l’ideale per verificare la tenuta del gruppo anche sul piano della personalità. Trovarsi di fronte il Vélodrome gremito da 60.000 spettatori può mettere in difficoltà chiunque. E per i tifosi dell’Olympique non fa molta differenza che si tratti di un’amichevole o di una partita ufficiale.