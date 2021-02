Milan, Ibrahimovic e Diaz regolarmente in gruppo: Mandzukic e Bennacer a parte

Milan in campo a Milanello in vista della sfida contro la Stella Rossa, in programma per giovedì alle 21. Mario Mandzukic e Ismail Bennacer hanno lavorato a parte mentre Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic si sono allenati con il resto del gruppo. In vista dell'Europa League sia Rebic che Leao potrebbero partire dal 1'.