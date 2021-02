Milan, nessun problema al polpaccio per Ibrahimovic: contro l'Inter solo un crampo

Il polpaccio di Zlatan Ibrahimovic è a posto: si è davvero trattato soltanto di crampi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega che lo svedese è stato visitato ieri dallo staff medico del Milan che non ha riscontrato problemi. Con ogni probabilità, Pioli non rischierà il giocatore con la Stella Rossa per preservarlo in vista del match con la Roma.