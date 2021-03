Moggi: "Un Morata ritrovato è la miglior spalla per CR7. La Juve non è un fuoco di paglia"

Intervenuto sulle colonne di Libero, l’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha commentato così la prestazione offerta dai bianconeri contro la Lazio: “La Juventus, intanto, si porta a -1 dal Milan (articolo scritto prima del 2-0 dei rossoneri contro il Verona, ndr) dimostrando che il 3-0 sullo Spezia non era un fuoco di paglia. Il 3-1 in rimonta inflitto a una Lazio in crisi (già ko con Bayern e Bologna, 9 reti subite in tre gare) è il miglior viatico per il ritorno contro il Porto in Champions, martedì. La rosa rimaneggiata che ha a disposizione Pirlo (colpa di infortuni e Covid) ci obbliga tutti alla cautela nei giudizi, ma se i giocatori bianconeri collegheranno la testa ai piedi, come fatto ieri dopo lo svantaggio iniziale, la qualificazione è più che possibile. Un Morata ritrovato sarà la miglior spalla per Ronaldo per centrare la vitale qualificazione ai quarti”, ha concluso.