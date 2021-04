Mourinho ricorda l'impresa dell'Inter a Barcellona nel 2010: "Diventai uno sprinter"

28 Aprile 2010: l'Inter di José Mourinho perdeva 1-0 contro il Barcellona in quella che, a tutti gli effetti, si può considerare la sconfitta più dolce di sempre. L'Inter, infatti, andò comunque in finale di Champions (vittoria all'andata per 3-1) vincendo poi il trofeo e il Triplete. Proprio il tecnico portoghese, attraverso i suoi canali social, ha voluto ricordare quella notte magica: "Camp Nou. 28 Aprile 2010. Il momento in cui adrenalina e felicità mi resero uno sprinter".