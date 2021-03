Napoli, Rrahmani e Petagna in gruppo. Differenziato per Demme e Ospina

vedi letture

Due notizie positive e due conferme negative per Gattuso dopo l'allenamento di oggi. Rrahmani e Petagna sono tornati in gruppo mentre Demme ha svolto un lavoro differenziato come Ospina, tra personalizzato e terapie per recuperare dall'infortunio subito in allenamento gli scorsi giorni.