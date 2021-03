Nela: "Juventus-Napoli? La partita vale moltissimo, giustamente la Roma si è risentita"

vedi letture

"Juventus-Napoli? Chiaramente la Roma ci è rimasta male per i suoi impegni in Europa. La partita vale moltissimo, il calcio sta attraversando una situazione difficile e la partecipazione in Champions League è importante. Giustamente tutti si vogliono tutelare. Difficilmente la Roma potrà fare qualcosa ora, aspettiamo". Sebino Nela, opinionista ma ex giocatore della Roma che ha chiuso la carriera con la maglia del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Chi ha più il vento alle spalle ora? Il Napoli viene da buonissimi risultati, la Roma arriva da una brutta sconfitta a Parma. Può rifarsi contro lo Shakhtar anche se non è una partita facile perché lì c'è la variante del pubblico. La squadra può prendere coraggio se dovesse fare subito gol quindi bisogna fare attenzione. In pochi giorni la Roma si gioca molto".