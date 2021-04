Pancaro: "Oggi conta di più per la Lazio. Milan, non andare in Champions sarebbe una beffa"

Doppio ex della sfida tra Lazio e Milan di questa sera, Giuseppe Pancaro dice la sua a Tuttosport: “Scontro diretto per la volata Champions, è più importante per la Lazio, visto il distacco in classifica. Spero la raggiungano entrambe, per il Milan sarebbe una beffa vista la stagione condotta sino a oggi. Lotteranno per lo scudetto l’anno prossimo? Me lo auguro, ma non so rispondere adesso. Il futuro è un’incognita”.