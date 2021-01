Parma-Lazio, i convocati di Simone Inzaghi: Leiva rientra dalla squalifica, out Strakosha

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match delle 15 contro il Parma. Nella lista non c'è Straksoha, out per un problema fisico.

Portieri: Alia, Furlanetto, Reina;

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Moro, Muriqi.