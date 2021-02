Quando il cognome fa rumore: Romano Mussolini l'ultimo parente d'arte nello sport mondiale

Niente di strano, a parte il cognome. Ha fatto parecchio discutere, in tutto il mondo, la notizia della presenza nel settore giovanile della Lazio del pronipote del Duce, Romano Benito Floriani Mussolini. Il 18enne terzino destro veste la maglia biancoceleste dal 2016 ed è stato convocato per le ultime due partite della Lazio Primavera da mister Menichini. Un premio per un ragazzo che ha mostrato indubbie qualità. Il Sun ha approfondito la vicenda, andando a scavare nel passato e trovando altri parenti di statisti e dittatori che hanno fatto strada nel mondo dello sport. Il più famoso è sicuramente Al-Saadi Gheddafi, figlio dell'ex leader libico e oggi 47enne. Ce lo ricordiamo soprattutto in Italia, dove ha giocato con le maglie di Perugia e Udinese.

Poi c'è Antonio Castro, figlio di Fidel. Medico, con una grande passione per il baseball. Come coniugare le due cose? Ovviamente diventando il medico della Nazionale! Anche Katerina Tikhonova, figlia riconosciuta da Vladimir Putin nel 2015, è una sportiva: è una campionessa di ballo acrobatico e ha partecipato a diverse edizioni della Coppa del Mondo. Per ultimo, Valentin Ceausescu, figlio del dittatore rumeno Nicolae, che è stato dirigente della Steaua Bucarest negli anni '80 e capo dela Lega calcio rumena.