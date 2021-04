RBN - Amauri: "Superlega? Più bello sfidare il Real Madrid dopo che te lo sei guadagnato"

"Terzo Tempo" con Marco Spadavecchia e Alberto Mauro. Ospiti : Romeo Agresti (goal.com), Amauri (ex calciatore Juventus), Luca Calamai (Gazzetta dello Sport), Mirko Di Natale, Filippo Dadone

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, l’ex calciatore della Juventus Amauri ha commentato gli ultimi temi d’attualità: “Ho visto e ho letto molte cose sulla Superlega, sono d’accordo con tutti quelli che hanno scritto che non era una bella cosa. Infatti, abbiamo visto che fine ha fatto: è cambiato tutto nel giro di 48 ore e secondo me è giusto così. Da giocatore della Juventus ma anche da tifoso non avrei apprezzato questa cosa, i ragazzi sognano di arrivare a giocare a certi livelli. È bello affrontare il Real Madrid ma è ancora più bello quando te le guadagni certe partite attraverso il campionato”.

L’ex attaccante ha parlato poi dell’Inter: “Il campionato quest’anno è difficile, si sapeva. Prima o poi doveva succedere che anche altre squadre si attrezzassero per vincere il campionato. La Juve ha comunque alzato già una coppa e ha una finale da giocare. Al di là dell’eliminazione in Champions che è diventata un po’ una maledizione, penso che i bianconeri riusciranno a qualificarsi per la prossima edizione”.

