RBN - Di Livio: "Dybala assenza pesante, ma non può essere un alibi per la Juventus"

"Up & Down" con Luca Cavallero e Giulia Borletto. Ospiti : Angelo Di Livio.

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', l'ex Juventus Angelo Di Livio commenta così alcuni dei temi d'attualità: "Dybala? Un po' tutti quest'anno ce lo siamo dimenticato. È stato un'assenza pesantissima per la Juve, quando non hai un giocatore così diventa un problema. Spero sia finito il suo ciclo negativo e che possa essere a disposizione al più preso. Ce'è bisogno di un giocatore come lui. La sua assenza comunque non è una giustificazione. È un grandissimo talento, ma la stagione della Juve resta negativa a prescindere. Ci aspettavamo di più soprattutto contro il Porto dove la Juve doveva assolutamente passare. La stagione non è positiva, ma ci può pure stare. La Juve ha comprato i giovani migliori che ci sono in giro, sta riorganizzando il futuro. Ma il prossimo anno deve tornare a vincere in Italia e dare molto di più in Europa".

Su Conte: "Io credo che lui e la sua squadra non si faranno scappare questo Scudetto. L'Inter non era partita benissimo, è uscita dalla Champions ma poi ha dato un segnale forte al campionato. Credo che per la Juve sia difficile recuperare lo svantaggio e Conte lo sa. La vedo dura per i bianconeri che però devono salvare questa stagione e arrivare almeno secondi".

Sul disastro delle italiane in Champions League: "Io credo che in Europa ci sia un tasso tecnico e fisico molto più elevato che in Italia. C'è bisogno di rilanciarsi in questo senso, di scegliere giocatori europei di un certo calibro. Mi dispiace che se la siano presa tutti con Cristiano Ronaldo che di fatto ha sbagliato due partite, ma è l'intera squadra che ha fallito in Europa. CR7 è sempre stato un valore aggiunto e dovremmo tutti ringraziarlo per aver scelto la Juve e per aver ridato importanza al nostro campionato".

