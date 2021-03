RBN - Rampulla: "Pirlo avrebbe dovuto fare un po' di gavetta. CR7? Non l'avrei preso!"

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di 'Stile Juventus', l'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla analizza così il momento vissuto dalla Vecchia Signora: "Cosa serve a questa Juve per fare il salto di qualità? Dopo dieci anni di vittorie è normale che il ciclo possa volgere al termine e ora si deve ricominciare. L'avvento di Pirlo è arrivato in un momento in cui forse si poteva attendere un po' prima di ricominciare, era giusto fargli fare un po' di gavetta in Under 23. Certamente era da mettere in preventivo che l'inesperienza dell'allenatore potesse arrivare a questo. Non è ancora tutto finito, ma sicuramente uscire dalla Champions League agli ottavi è una brutta botta. Negli ultimi dieci anni di soldi se ne sono spesi tanti, forse si potevano spendere meglio. Ronaldo è il più forte di tutti, ma io non l'avrei preso: è un po' egoista. Ha vinto tanto, ma ricordiamoci che squadra aveva al Real Madrid. Servono anche dei ricambi perché le partite sono tante e soprattutto adesso si giocano tutte l'una dietro l'altra".

