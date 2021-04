RBN - Repice: "Pirlo come Solkjaer. Tre squadre possono bussare per il mio amico Allegri"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto il radiocronista Francesco Repice: "Dybala? Secondo me è un incompiuto, se avesse accettato quello che la Juventus gli proponeva due anni fa avrebbe creato meno complicazioni nello spogliatoio, non solo per colpa sua. Non è un segreto che lo voleva il Mancester United, c'era un accordo fatto e lui non è voluto andare. Era un calciatore sul mercato e credo lo sia tuttora. Pirlo vuole giocatori di qualità ma vuole anche giocatori che gli garantiscano un certo numero di presenze in stagione. Se dovesse recuperare dal punto di vista fisico, come calciatore non si può discutere".

Su Pirlo: "Pirlo è la scelta della Juve così come Solskjaer è stata la scelta del Manchester United. Io capisco tutto, ma non è detto che la Juve debba vincere tutti gli anni. Se quest'anno la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la Champions non credo sarebbe una stagione fallimentare. Bisogna essere realisti, la Juventus a centrocampo non è quella degli anni scorsi, la difesa soffre se mancano Bonucci e Chiellini. Le rivali si sono rinforzate molto, la Juventus invece è stata costretta spesso a mettere Danilo in mezzo al campo".

Su Ronaldo: "Il suo futuro lo deciderà lui perché è giusto che sia così. Magari arriverà a fine contratto o magari gli arriverà una proposta da una squadra che gli piace. Io credo che sia sempre un valore aggiunto per la squadra in cui gioca".

Su Allegri: "Io posso dire per certo che il mio amico Allegri ha avuto dei contatti con la Roma a ottobre. Lo stesso Allegri poi disse che non se ne sarebbe fatto nulla. Poi fece gol Pedro a Udine e le cose andarono come sono andati. Adesso non so nulla del suo futuro, deciderà a seconda delle cose che gli verranno proposte. La Roma potrebbe assicurarsi un tecnico di grande valore non spendendo tantissimo. Poi c'è il Napoli, ma c'è anche l'Inter per cui bisognerà capire come si concluderà la questione finanziaria. Io sono sicuro che uno di queste tre squadre andrà a bussare da Allegri".

